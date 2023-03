Swak na sa main draw! Alex Eala hahampas uli sa Miami Open

NAKATUNTONG agad si 2022 US Open girls champion Alexandra “Alex” Eala sa main draw ng 2023 Miami Open na gaganapin sa Marso 20 hanggang Abril 2 sa Hard Rock Stadium sa Miami Gardens, Florida.

Ang 17-anyos na world no. 220 ay isa sa 22 wild card na inihayag ng Miami Open na inorganisa ng Itau.

Ito ang pangalawang pagkakataon na nakatanggap si Eala, Globe ambassador at Rafa Nadal Academy scholar, ng automatic entry sa main draw para makasabak sa mahirap na WTA1000 tournament matapos ang unang paglalaro nito nakaraang taon na agad nagtapos sa unang round pa lamang na kabiguan.

Si Eala ay makakalaban ang nasa elite na listahan ng mga kapwa Grand Slam Junior champions, history maker at record breakers.

Kabilang sa iba pang wild card entries sa main draw ay ang 30-anyos na Acapulco quarterfinalist na si Taro Daniel ng Japan, 2021 Australian Open second round qualifier Juncheng Shang ng China, 15-anyos na Czech na si Brenda Fruhvirtova, isang qualifier sa Australian Open at 2021 US Open Juniors singles at doubles champion Robin Montgomery ng U.S.

Ang winning partner ni Eala sa 2020 Australian Open doubles na si Priska Nugroho ng Indonesia ay nabigyan din ng entry sa Qualifying Round. (Lito Oredo)