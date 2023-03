Sarah Ababa ginulat mga liyamado sa Negros golf

HALOS hindi nagkamali si Sarah Ababa kahit mahirap ang kondisyon upang gulantangin ang ilang mga alas na inaasahang dodomina sa kaagahan ng ICTSI Negros Occidental Golf Classic presented by MORE Power, tumirada ng one-under 69 para sa malaking apat na palong bentahe kay Chanelle Avaricio at dalawang iba pa Miyerkoles ng hapon sa Bacolod.

Sapol niya ang lahat ng mga fairway at green gaya base sa magarang paghahanda ng player na huling nagreyna sa Ladies Philippine Golf Tour noon pang 2015, at kung masusutena ng shotmaker mula sa angkan ng mga golfer sa Davao sa susunod na dalawang nasa tamang landas siya upang tapusin ang matagal nang tagtuyot.

“Tinamaan ko yata lahat ng fairways and I think I hit 14 greens today (kahapon),” litanya ni Ababa, na ang galing sa yugtong ito nagkaloob ng apat na birdie sa kanya sa Nos. 2 at 14 laban sa bogey sa 11th para sa tanging under card sa araw na kabaligtaran sa marami.

“I’ll just stay patient. Mahirap basahin ang greens, you need to match the speed and allowance,” hirit ni Ababa, na nagpalakas para sa pagpapatuloy ng 11th LPGT 2023 sa South Pacific Golf and Leisure Club sa Davao at sa Orchard Golf and Country Club sa Cavite para isalya sa segunda sina Avaricio, Daniella Uy at Harmie Nicole Constantino na may mga 73. (Ramil Cruz)