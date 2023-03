Saint Benilde kinana Final 4

KINAPITAN ng De La Salle-College of Saint Benilde sina Jade Gentapa at Gayle Pascual upang kalusin ang Arellano University, 25-15, 25-21, 25-19, at sikwatin ang tiket sa Final Four ng NCAA Season 98 women’s volleyball tournament na nilaro sa San Andres Complex sa Maynila kahapon.

Nanatiling malinis sa walong laro ang defending champions Saint Benilde, habang nalasap ng Arellano University ang pangatlong talo sa pitong laro.

Nasa second spot ang Perpetual Help Lady Altas, habang naka-upo sa third at fourth ang Lyceum of the Philippines University Lady Pirates at Mapua University ayon sa pagkakasunod.

Umiskor si Gentapa ng 21 points sa likod ng 19 attacks at dalawang blocks, habang nag-ambag si Pascual ng 17 markers at 10 digs.

Nagtala naman sina Marianne Padillo at Robbie Matawaran ng walo at pitong puntos para sa former three-time champions Lady Chiefs. (Elech Dawa)