Regine Jurado, UST binugbog Ateneo

Mga laro sa Sabado: (Filoil EcoOil Centre)

11am — UE vs UST (women)

3:00pm — FEU vs NU (women)

WINALIS ng University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses sa pamumuno ni Regine Grace Jurado ang karibal na Ateneo de Manila Blue Eagles sa napakabihirang pagkakataon sa mga iskor na 25-19, 25-23, 25-14 upang patatagin ang kapit sa liderato sa UAAP Season 85 women’s volleyball tournament sa FilOil EcoOil Sentro.

Bago rito, hinagupit ng FEU Lady Tamaraws ang UE Lady Warriors 25-19, 18-25, 25-12, 22-25, 15-5 sa first game.

Ibiniuhos ni Jurado ang kabuuang 15 puntos mula sa 12 attacks at 3 aces upang patatagin ang Golden Tigresses sa pagkapit sa ikaapat na pwesto sa kabuuang 4-2 panalo-talong record.

Tumulong sa UST sina team captain Eya Laure na may 10 puntos, habang may pitong puntos si Kaycelyn Galdones at anim naman si Alena Allesandrini.

Hindi hinayaan ng UST na makalapit man lamang ang Ateneo sa kabuuan ng laban kung saan tanging sa ikalawang yugto lamang ito nagawang magpakita ng matinding hamon.

Pinilit ng Ateneo na maagaw ang ikalawang set matapos lumapit sa 23-24 subalit hindi nito napigilan si Laure na isinalpak ang isang backrow kill upang angkin ang dalawang set na abante sa 25-23 iskor.

Hindi na nakabawi pa ang Blue Eagles na nahulog sa masaklap na kabuuang 1-5 panalo-talong record at pinakamasama nitong kampanya simula ipatupad ang Final Four era. (Lito Oredo)