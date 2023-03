Pinay negosyante pinarangalan sa Malaysia

Tumanggap ng parangal ang Pinay entrepreneur na si Senith Araez mula sa United States government na idinaos sa Kuala Lumpur, Malaysia dahil sa kanyang husay sa pagnenegosyo.

Ito ay ang Academy for Women Entrepreneurs (AWE) Outstanding Achievement Award bilang pagkilala sa kanyang ‘exemplary leadership’ sa business at mga kontribusyon na nakapokus sa women empowerment sa kanyang community.

Si Araez ang founder ng Whistler Travel and Tours sa Puerto Princesa, Palawan na tinatag noong 2019. Dahil sa mentorship at training ng AWE ay nag-expand pa nabg husto ang kanyang business lalo na ang mga kliyente niya mula sa US.

Sabi niya sa isang panayam, “I am humbled to receive this Outstanding Achievement Award. AWE made it possible for me to develop a sound business plan that resulted in engagements with local, national, and now, international corporate accounts.”

Humigit-kumulang 200 na businesswomen at entrepreneur mula sa iba’t ibang bansa gaya ng Brunei, Fiji, New Zealand, Papua New Guinea, the Philippines, Singapore ang dumalo sa naturang event. (Moises Caleon)