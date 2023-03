PCO chief Cheloy Garafil lusot sa CA

Kinumpirma na ng makapangyarihang Commission on Appointments (CA) ang ad interim appointment ni Atty. Cheloy Velicaria-Garafil, bilang kalihim ng Presidential Communications Office (PCO).

Bago ito, mabilis na naaprubahan sa CA panel ang ad interim appointment ni Garafil at walang mabigat na isyu ang inusisa ang mga miyembro ng komite.

“I am confident that Secretary Garafil’s appointment to the PCO will fulfill such expectation and her leadership in the agency will thus pave the way for a more transparent, accountable, and effective governance,” pahayag ni Senadora Loren Legarda sa kanyang co-sponsorship speech.

Si Garafil ay isang abogado, dating mamamahayag at may master’s degree sa National Security Administration. Bago ang kanyang appointment sa PCO, siya ay nagsilbi bilang Chairperson ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB). (Dindo ¬Ma-tining)