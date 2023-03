Parang pinagpraktisan lang! Roger Pogoy, TNT Tropang Giga winasiwas NorthPort Batang Pier

Mga laro Biyernes: (PhilSports Arena)

3:00pm — San Miguel vs Rain or Shine

5:45pm — TNT vs BarangaybGinebra

MAAGANG nagliyab ang mga palad ni RR Pogoy sa pagbuhos ng 6-of-8 sa tres na sinandigan ng TNT Tropang Giga sa pagpapatalsik sa nakaharap na NorthPort Batang Pier patungo sa quarterfinal sa 134-110 panalo kahapon sa 2022 PBA Governors Cup sa PhilSports Arena.

Nagtala si Pogoy ng kabuuang 22 puntos, 7 rebounds, 3 assists at 2 steals para sa Tropang Giga na kinolekta ang ikapitong sunod na panalo sa ikatlo at huling kumperensiya upang manatili sa tuktok sa kabuuang 9-1 panalo-talong karta.

Nagtulong sina Pogoy at import Rondae Hollis-Jefferson sa pagtala ng season high na 47-puntos sa ikalawang yugto na nagtulak sa Tropang Giga na maagang kontrolin ang laro at maitala pa ang pinakamalaking abante sa 44 puntos sa kanilang pagbabalik sa torneo matapos ang nakakadismayang paglalaro sa EASL Champions Week sa Japan.

Tumulong din si Hollis-Jefferson sa pagkolekta ng 31 puntos, 11 rebounds, 3 assists at 4 steals habang si Calvin Oftana ay may 16 puntos, 8 rebounds, 4 assists at 1 block.

Itinala pa ng TNT ang kabuuang 43 puntos sa ikatlong yugto upang ilagay ang sarili sa pangunahing pwesto para makapasok sa quarterfinals bilang top seed patungo sa kanilang huling elimination-round game laban sa Barangay Ginebra sa Biyernes.

Ang pagkatalo ng NorthPort ay nagpatalsik dito sa komperensiya at nagkumpleto rin sa quarterfinal cast sa pagbigay-daan sa Phoenix Super LPG na makuha ang huling tiket sa susunod na round.

Tinapos ng NorthPort ang torneo na may 3-8 panalo-talong kartada. (Lito Oredo)