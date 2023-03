NBI kinumpiska mga pekeng harina

Higit isanlibong sako ng umano’y pekeng harina ang nakumpiska ng National Bureau of Investigation (NBI) sa magkakahiwalay na raid sa ilang warehouses sa Maynila at Quezon City nitong Lunes.

Sa bisa ng search warrant na pinalabas ni Manila Regional Trial Court Presiding Judge Rainelda Estacio-Montesa, nagsagawa ng raid ang NBI laban sa mga inirereklamong distributors sa Sampaloc, Manila at Novaliches, Quezon City.

Natagpuan at nakumpiska sa mga warehouse ang higit 1,100 sako ng pekeng Washington Gold Hard Wheat Flour na nakasako sa polypropylene o cotton bags at 145 na gamit na sako na muling tinahi at naglalaman ng ibang uri ng harina.

Ayon kay ‘Alan’, nagpakilalang caretaker ng warehouse sa Novaliches, ang mga sako umano ay binili sa Divisoria Market ngunit ‘di niya matukoy sa NBI ang pangalan ng tindahan.

Batay sa resulta ng raid, napatunayan umanong may paglabag ang Goldenpost General Merchandising (Gold Post General Merchandise o Gouldpost) at Godsway Marketing o God’s Way Trading sa Republic Act 8293 o Trademark Infringement Act.

Ang Washington Gold Hard Wheat Flour ay isang original product ng Philippine Foremost Milling Corporation (PFMC), isa sa pinakamalaking flour millers sa bansa.

Bago naganap ang raid, nakatanggap ng reklamo ang PFMC mula sa mga costumers nitong panaderya. Inirereklamo umano ng mga bakeries ang mababang kalidad ng nabibili nilang Washington Gold Hard Wheat Flour.

Batay sa pagsisiyat ng kumpanya at laboratory tests, lumilitaw na ang mga harinang dini-deliber sa mga panaderya ay pawang peke at pinapalabas lamang na PFMC Washington Gold Hard Wheat Flour.

Ayon sa PFMC, ang mga pekeng produkto na mababa ang kalidad at nakalagay sa mga pekeng packaging na may tatak ng kumpanya. Meron ding nasabat na mahigit isandaang original ngunit gamit nang sako ng PMFC na nilagyan ng pekeng harina tsaka muling tinahi.

Diin ng PMFC, malinaw ang intensyon ng supplier ng mga pekeng harina na manloko ng mga panaderya. Pinapaniwala nila ang mga bakery owners na ang kanilang binibili ay PFMC Washington Gold Hard Wheat Flour na may mataas na kalidad.

Dahil dito, ang mga supplier ng pekeng harina ay maaaring maharap sa kasong trademark infringement at unfair competition bukod pa sa paglabag sa Consumer Act of the Philippines, Food and Drugs Administration Act, at iba pang mga batas.