Lovi super seksing rarampa

Kinilig si Lovi Poe dahil sa ginawang artwork ng isang artist. At dahil na-appreciate ‘yon ng Kapamilya Supreme Actress, ipinost niya sa kanyang Instagram account ang napakagandang illustration.

Iginuhit ng artist ang mukha ni Lovi bilang si Wave ng Marvel Universe.

Sabi niya, “Awwww… I’ve got my heart eyes on this fan fic artwork of me as Wave from the Marvel Universe. To the artist who put my face on this illustration, nakakakilig! Salamat kaayo!”

Sa ilang comment naman sa post na ‘yon, lalo na ng mga kaibigan ni Lovi, sinabing baka ‘manifestation’ na raw ang naturang artwork at makasama na siya sa Marvel series.

Samantala, kahit aminado si Lovi na malakas siyang kumain at matakaw raw talaga, marami naman ang bilib sa kanyang sobrang kaseksihan. Lately nga ay nag-post ang aktres ng mga picture niya sa pictorial ng Bench Body.

Sabi nga ni Lovi, “Everybody… rock your body… in Bench Body.”

Bale promo ‘yon para sa ‘Bench Fashion Week 2023’ na magaganap sa March 17-19 at live na mapapanood sa Facebook, Instagram at TikTok ng 4:30pm.

Siguradong rarampa na sobrang sexy si Lovi sa event na ‘yon. (Rose Garcia)