Kumpiyansa

Nakakabigla ang nangyaring pagpaslang kay Gobernador Roel Degamo ng Negros Oriental nitong nakaraang ika-4 ng Marso. Hindi lang ito dahil sa mataas na opisyal ang biktima, kundi dahil sa mismong paraan ng kanyang pagkakapaslang.

Noong nasabing araw, nag bandang 9:30 ng umaga, ilang kalalakihan na may bitbit na mahahabang armas ang pumasok sa kanyang bahay sa Pamplona, Negros Oriental habang si Degamo ay namamahagi ng tulong sa mga benipisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, o 4Ps. Pinaputukan ng mga ito ang gobernador, kahit napapaligiran siya ng ibang tao. Dulot nito, namatay si Degamo at siyam na iba, habang may mahigit isang dosenang sugatan.

Hindi maiiwasang itanong: kung nangyari ito sa isang gobernador, sa loob ng mismo niyang bahay, sa liwanag ng umaga, habang siya ay napapalibutan ng napakaraming tao, e sino pa sa atin ang tunay na ligtas mula sa ganitong klaseng karahasan?

Malungkot na realidad sa Pilipinas ngayon na sa nakaraang pitong taon, naging pangkaraniwan na ang balita tungkol sa mga pinapaslang ng mga armadong kalalakihan – maging opisyal man ng pamahalaan, abogado, peryodista, o karaniwang mamamayan. Umabot na sa puntong halos nasanay na tayo; nalulungkot sa balita, pero hindi na nagugulat.

Nang pumasok ang panibagong administrasyon, maraming umasa na magkakaroon ng paglihis mula sa karumal-dumal na kalakarang ito. Na ang malawakang patayan – kahit papaano, at kahit konti – ay mababawasan.

Kaya maraming nayanig sa pagpaslang kay Gob. Degamo. Maraming napatanong – hudyat ba ito na magpapatuloy pa rin ang patayan?

Dahil dito, maraming nag-aabang sa kalalabasan ng kaso tungkol sa pangyayaring ito. Magandang unang hakbang na may nahuli nang apat sa mga pinagsususpetsahang pumaslang sa gobernador at sa mga ibang naging biktima. Pero pa rin ang nagbabantay kung mahuhuli ang lahat ng kailangang managot, lalo na ang ulo o mastermind sa likod ng krimen.

May ilang balitang lumulutang na may kongresista na maaaring sangkot sa usaping ito. Mahalaga para sa kredibilidad ng pamahalaan, at katahimikan ng loob ng marami sa atin, na kung mapatunayang totoo ito, mapanagot ang lahat ng responsible, ano man ang posisyon o politika.

Huwag nating kalimutan na hanggang sa kasalukuyan, may kaso pa rin ang Pilipinas sa harap ng International Criminal Court (ICC). Depensa natin sa harap ng korteng ito na maayos at mapagkakatiwalaan ang ating sistemang legal na makapagbigay ng hustisya sa mga biktima ng krimen.

Kaya mahalagang-mahalaga na sa mga kaso tulad nitong kay Gob. Degamo, mapatunayan natin na mabilis, epektibo, at walang kinikilingan ang kilos ng ating mga awtoridad.

Ito ay isang napakahalagang hakbang para maibalik ang kumpiyansa ng mundo sa atin, at kumpiyansa nating mga mamamayan sa ating pamahalaan.