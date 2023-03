Habol graceful exit! Deanna Wong, Choco Mucho bigay-todo kahit sibak na

Teams W L

Creamline* 7 1

F2 Logistics* 6 2

Petro Gazz* 6 2

PLDT* 5 2

Chery Tiggo 4 4

Choco Mucho 2 4

Cignal 2 5

Akari 2 6

Army 0 7

* pasok na sa semis

Mga laro Huwebes: (PhilSports Arena)

4:00pm — PLDT vs Choco Mucho

6:30pm — Army vs Cignal

TODO-BIGAY pa rin ang Choco Mucho kahit wala na silang pag-asa na makapasok sa semifinals ng Premier Volleyball League All Filipino Conference kaya kay Deanna Wong sila kakapit pagharap nila sa PLDT.

Tangan ang 2-4 karta, kakalabanin ng Flying Titans ang swak na sa semis na Power Hitters sa alas-4 ng hapon sa Philsports Arena sa Pasig.

Sa panig ng PLDT, kailangan nilang talunin ang Choco Mucho sa tatlo o apat na set para mapwestuhan ang no. 3 spot sa final ranking at makatapat nila ang F2 Logistics sa semifinals.

Pero hindi iyon ang iniisp ni PLDT coach Rald Ricafort, naka-pokus sila sa laban kontra Flying Titans na aakbayan ni Wong.

“Either team (Creamline or Petro Gazz) will be tough opponents because they are championship-caliber teams,” saad ni Ricafort.

“What we only have control of is our next game, which is Choco Mucho. PLDT has not yet beaten Choco Mucho since we joined the PVL.”

Samantala, maghaharap sa pangalawang laro ang Army at Cignal sa ala-6:30 ng gabi, parehong laglag na sa kompetisyon ang dalawang team. (Elech Dawa)