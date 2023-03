Guanzon gustong pakainin ng sibuyas mga smuggler

May mungkahing parusa si dating Comelec Commissioner Rowena Guanzon para sa mga smuggler ng sibuyas at kanilang mga kasabwat sa gobyerno.

“Smugglers of onions should be punished by ordering them to eat all the onions they smuggled in within 30 days,” sabi ni Guanzon sa Twitter.

At para sa mga opisyal ng gobyerno na kanilang kasabwat, ang dapat na parusa para kay Guanzon ay: “to eat their s*@t.”

Sa isa pang post, sinabi rin nito na ang farm gate price ng sibuyas sa Nueva Ecija, ang pangunahing producer ng sibuyas, ay bumaba na sa P47 kada kilo.

“Sibuyas in N.Ecija the main producer, now costs P47 a kilo. No thanks to mga inutil. Import pa more. #mgainutil,” patutsada pa ni Guanzon. (Billy Begas)