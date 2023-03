Gagamba sa panaginip

Napanaginipan ko ang isang gagamba na nasa crib daw ng pamangkin ko. Noong una, maliit lang ito at malaki lang nang konti sa normal na gagambang bahay.

Pero unti-unti, habang palakad-lakad ‘yun sa crib ng pamangkin ko, napansin ko na palaki na siya nang palaki at parang nagiging kasinglapad na ng electric fan namin. Mabuti na lang daw at wala ‘yung pamangkin ko sa crib. Pero nababalutan na ‘yun ng sapot ng gagambang higante. Tapos ako raw ay hindi naman makagalaw at pinagmamasdan lang ‘yung gagamba. Ano kayang nais pakahulugan nito? Salamat.

Evelyn

Sa mundo ng panaginip, ang mga gagamba ay kumakatawan sa ating mga fear o kinatatakutan na bigla-bigla ay nangyari sa ating tunay na buhay. Nirerepresnta nito ang mga nakakatakot na bagay o pangyayari mula sa kaibuturan ng ating consciousness.

Dahil subjective ang simbolismo ng panaganip, pwedeng mag-iba ang kahulugan ng panaginip mo sa ibang tao, depende sa iyong experience sa mga gagamba. Halimbawa, kung noon ay takot ka na talaga sa gagamba maaaring magbigay din ng parehong feeling ang panaginip na ito.

Ang sapot ng gagamba ay may kaugnayan sa ating emosyon. Maaaring pakiramdam mo ay stuck ka sa isang sitwasyon. Kung ang ibang tao ay nagmo-move on sa kanilang mga pang-araw-araw na buhay, ikaw feeling mo nananatili ka lang sa iyong kinalalagyan.

Kapag naman, napanaginipan mong gumagapang sa iyo ang gagamba, nangangahulugan itong meron kang problema ngayon na nakakaapekto na sa mga pangaraw-araw mong ginagawa, gaya ng performance mo sa iyong trabaho o kaya naman ay sa school.

Kapareho ito sa kahulugan sa parte ng panaginip mo kung saan palaki nang palaki ang gagamba na nakita mo sa crib ng iyong pamangkin.

Nangangahulugan ito na ma may bagay, sitwasyon, namumuong problema na hindi mo dapat balewalain. Mahihirapan kang masolusyonan ito kung patuloy mo itong hindi papansinin.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com