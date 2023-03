GAB, Pascual Laboratories namigay ng bitamina sa mga atleta, coach

PINANGUNAHAN ni GAB Chairman Atty. Richard S. Clarin, sa pakikipagtambalan ng Pascual Laboratories, ang pamumudmod ng mga Ascorbic Acid Poten-Cee Forte sa mga boxer, trainer at coach sa Elorde Sports Center sa Sucat, Paranaque City kamakailan.

Nakaraan lamang ay nakipagsanib-pwersa ang GAB sa pamumuno ni Chairman Clarin sa local investors, partikular sa Pascual Laboratories, na naniniwala sa grupo kaya naman naghayag ito ng suporta sa pagbibigay ng discounts sa professional athletes na tatangkilik ng kanilang produkto.

May kalakip ding libreng paggamit ng gym facilities at serbisyo para sa boxers at trainers ang programa ng GAB.

Seryoso ang pagtulong ng GAB para makaengganyo pa ng suporta sa ibang local investors na naniniwalang ang mga professional athlete, fighter at boxer ay mga national hero.

Para sa GAB, ang pinaka-investment ng mga athlete, fighter at boxer ay ang kanilang kalusugan kaya dapat bigyan ng ito ng prayoridad sa lahat ng oras.

Malaking bagay ang pamimigay ng GAB at ng Pascual Laboratories ng Vitamin C supplements para mapalakas ang immune system ng mga atleta, fighter at boxer na nagsasagawa ng mabibigat na training. (Elech Dawa)