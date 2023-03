Dominic Panlilio, Larry Arpia armas ng AMA sa D-League

MALAPIT na ang pagbubukas ng PBA D-League.

Isa muli ang AMA Online Education school-based squad na sasali sa kanilng pang-11 sunod na conference.

May dalawang manlalarong nakuha ang AMA. Ang pagbabalik ng Fil-Am na si Larry Arpia na noong nakaraang conference ay nag-aaverage ng 15 hanggang 20 puntos kada laro.

Isa siyang kinokosindera na pambato ng AMA sa darating na PBA Draft.

Aam naman natin na kada draft ay may nakukuha na manlalaro galing sa AMA gaya nila 1st overall pick Joshua Munzon, Troy Rike, Andre Paras, Jeron Teng at marami pang iba.

Nakuha rin ng AMA ang batang point guard na galing sa College of Saint Benilde na si 5’9 Dominic Panlilio na naglaro din noong high school sa NCAA Juniors sa La Salle Greenhills at sa MPBL noong 2023 sa Mindoro Tamaraws.

Kaya magiging matibay ang unong posisyon ng AMA dahil makakasama pa niya ang rookie na sina Cian Golloso, sophomore Ado Cruz at ang beteranong si finals Ballout MVP Season 1 na si Eriz Romero.

Nagpapasalamat ang AMA Online school-based team sa team owners na sina Amb. Amable R. Aguiluz V, Dr. Amble C. Aguiluz IX at VP Darwin Dominguez sa walang sawang suporta sa team.

***

Nakauna ang Letran Squires sa best-of-3 series sa NCAA Juniors kung saan bida sina Syrex Silorio, Andy Gemao at George Diamante.

Ipinakita ng Letran na hindi lang laki ang paglalaro ng basketbol kundi bilis at sipag din ang puhunan.

Kung papalarin ang Letran ngayon ay malakas pa rin sila sa sususnod na taon dahil isa lang ang mawawala sa koponan ni coach Allen Ricardo.

***

Nagpapasalamat ang San Beda University 3×3 Team na magre-represent ng Rizal sa STCAA patungong Palarong Pambansa na sina Joseph Mathew Ples, Kieffer Andre Herrera, Dustin Bathan at Sean Garcia kaya walang sawa ang suporta ni Father Paul De Vera sa team 3×3.