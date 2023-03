‘Di kami nagpapahubad sa audition’ Star Magic, Direk Rahyan ginamit sa panloloko ng mga baguhang artista

Dahil sa social media, usong-uso ang nakawan. Aba, kayang-kaya na ngang nakawin ang pagkatao ng isang nilalang, para gamitin sa kahayupan, panloloko, ha!

Tulad na lang nang nararanasan ni Direk Rahyan Carlos, na kahit paulit-ulit na niyang sinasabi na mag-ingat ang mga gustong mag-artista sa mga manloloko, mga nangangako na pasisikatin sila, pero ang ending, peperahan lang, may mga tao pa ring pilit gumagawa, ha!

Heto nga ang panibagong warning ng Head, Star Magic Workshops, si Direk Rahyan:

“It has come to our attention that someone is using my name and Star Magic Workshops name and reputation to lure people to audition and prey on minors.

“Uulitin ko po hindi kami nagpapa-audition para sa anumang pelikula or TV series at lalo nang hindi kami magpapa-audition kung saan kinakailangang maghubad ang talent.

“The mere fact na ang mga scammers na ito ay hindi nagbubukas ng video sa mga online auditions nila is already a red flag at ginagamit lang ang mga public photos ko pretending to be me.

“Uulitin ko we only do quality workshops for acting voice and dance. “Mag-ingat po sa mga manloloko, posers at fake audition. Trust only information that is communicated through our official social media pages. Thank You! Please share to warn your friends. #bewareofscammers #bewareoffakeauditions #auditionscam #warnyourfriends.” (Dondon Sermino)