Cavs tinaob Hornets! Evan Mobley binalikat papel ni Donovan Mitchell

NAMUHUNAN ang Cleveland ng 35 points sa 22 turnovers ng Charlotte para itakbo ang 120-104 panalo Martes ng gabi sa Spectrum Center.

Absent si Donovan Mitchell (sprained finger), binalikat nila Evan Mobley (26 points), Caris LeVert (22 points, 7 assists) ang Cavaliers.

May 19 points pa si Darius Garland sa Cleveland (44-27) na pumasok sa laro na 3 1/2 games sa likod ng Philadelphia (45-22) na No. 3 sa Eastern Conference.

“We’re ready for that playoff basketball midset,” bida ni Cavs forward Lamar Stevens. “We are ready for whatever is up next.”

Binitbit ng 28 points ni Kelly Oubre Jr. ang Hornets, may 22 markers, 10 assists si Terry Rozier.

Naprotektahan ng Cleveland ang bola, naka-9 miscues lang. Sa isang yugto, na-outscore ng Cavs ang Hornets 31-0 sa turnovers.

Malayo na sa 63-48 ang Cleveland sa halftime, pinabuka pa sa 22 sa third quarter. (Vladi Eduarte)