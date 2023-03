Bingkay Amit, Jasmine Mojdeh, iba pa panauhin sa TOPS Forum

TUTUMBUKIN ni two-time World 10-Ball champion Rubilen “Bingkay” Amit ang kanyang mga planong lalahukang kumpetisyon sa pagdiriwang ng “Women’s Month” na nakatakdang pangunahan ang grupo ng kababaihang atletang tampok sa Tabloids Organization in Philippine Sports, Inc. (TOPS) ‘Usapang Sports’ ngayong Huwebes sa PSC Conference Room sa Rizal Memorial Sports Complex sa Malate, Manila.

Itinanghal na kauna-unahang Filipina professional billiards champion ang 41-anyos na cue artist na inaasahang magbibigay ng kanyang mga saloobin at puntiryang lahukang torneo, kabilang ang parte ng selebrasyon ng Philippine Sports Commission (PSC) Women in Sports 9-Ball Cup sa Marso 25-26 sa 2nd floor ng MSAS Building sa RSMC.

Makakasama ni Amit sa lingguhang sports forum na itinataguyod ng PSC at Behrouz Persian Cuisine sina combat sports athletes at Southeast Asian Games medalists Gina Iniong at Renalyn Dacquel para sa kampanya ng Samahang Kickboxers ng Pilipinas.

Dadalo rin sa usapan sina swimming protegee Jasmine Mojdeh at Tanya Dela Cruz, bagong swimming wonder girl Pia Severina Magat, at Swim League Philippines (SLP) Chairman Joan Mojdeh.

Inaanyayahan ni TOPS President Beth Repizo ng Pilipino Star Ngayon ang mga miyembro at opisyal, gayundin ng mga sports enthusiast, na lumahok at makiisa sa ‘Usapang Sports’ na mapapanood din via livestreaming sa TOPS official Facebook group page, gayundin sa Channel 8 at 45 ng PIKO (Pinoy Ako) mobile broadcast app. (Gerard Arce)