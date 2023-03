Big Lagoon, Boss Emong bakbakan

MAGTATAPAT muli sa pista ang dalawang maiinit na kabayong pangarera na sina reigning Presidential Gold Cup champion Big Lagoon at Boss Emong sa magaganap na 2023 Philracom “Classic Cup” na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas sa Marso 26.

Nakaraan lamang ay pinarangalan si Boss Emong bilang Philippine Sportswriters Associatio (PSA) Horse of the Year dahil sa mga impresibong performances nito nakaraang taon.

Hndi naman matatawaran ang tikas ni Big Lagoon dahil nasikwat naman niya ang pinakaprestihiyosong karera sa industriya ng karera – ang PGC na ginaganap tuwing Disyembre.

Sasakyan ni star jockey Jeffril Tagulao Zarate si Boss Emong, habang si John Alvin Guce ang rerenda kay Big Lagoon.

Makakatagiisan ng bilis nina Boss Emong at Big Lagoon sina Don Julio, Gomezian, Robin Hood at Sky Shot.

May distansyang 1,800 metro, nakalaan ang guaranteed prize na P2.5M na ikakalat sa unang apat na kabayong tatawid sa meta.

Ibubulsa ng winning horse owner ang P1.5M, mapupunta sa second placer ang P562,500 habang P312,500 at P125,000 sa third at fourth, ayon sa pagkakasunod.

Tatanggap din ng P125,000 ang breeder ng winning horse habang P75,000 at P50,000 ang second at third sa event na suportado ng Philippine Racing Commission sa pamumuno ni chairman Reli De Leon. (Elech Dawa)