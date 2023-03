1 bilyon view na Janine panalo pang-aakit kay Zanjoe

Sulit ang pagod, puyat ni Janine Gutierrez sa panonood ng concert ni Harry Styles. Although sabi nga niya, wala sana sa plano niya ang manood, pero ang universe na raw ang gumawa ng paraan.

“Okay so I wasn’t really planning to watch but the universe said we have to go soooo I’m coming Harry! See you!” sabi ni Janine, na kasama nga ang mga kapatid sa concert na `yon.

Anyway, mas sulit na sulit din ang pagod, puyat ni Janine sa taping ng ‘Dirty Linen’, ha! Heto nga at mainit na pinag-usapan sa social media ang tumitinding mga komprontasyon ng mga karakter.

Ang bongga nga na nakakuha na ng isang bilyong views ang Dirty Linen mula sa pinagsama-samang views sa YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, iWantTFC, Kapamilya Online Live.

Gabi-gabing trending sa Twitter Philippines ang serye kung saan puring-puri ng mga netizen ang sunod-sunod na pasabog na rebelasyon, pati na rin ang matinding aktingan ng cast.

Kabilang ang “Dirty Linen” sa top two TV shows sa iWantTFC at mayroon din itong all-time high viewership record na 141,957 live concurrent views sa Kapamilya Online Live kung saan lalong tumitindi ang paghihiganti ni Alexa/Mila (Janine) dahil mukhang gumagana ang pang-aakit niya kay Aidan (Zanjoe) para pabagsakin ang pamilya Fiero.

“Ang powerful masyado ng bawat eksena ng Dirty Linen and in fairness, sobrang galing talaga ng musical score, the transitions and thought provoking themes are light years away from anything we have seen in Philippine television,” sabi ni @dirtylenin sa social media.

“Fierce. One word to describe #DirtyLinen from the masterful direction, amazing actors and ensemble, powerful dialogue, near flawless cinematography and a musical score that is both thematic and thought provoking. Truly amazing!” komento ni @Mist3frine.

Well, tiyak na mas maraming manonood ang manggigigil sa pamilya Fiero dahil aligagang-aligaga na si Carlos (John Arcilla) sa tinatagong sikreto ng kanyang asawang si Leona (Janice de Belen).

Hindi pa alam ni Carlos na may sarili palang iligal na sabungan ang kanyang misis na maaaring magpabagsak sa kanilang pamilya kapag nalaman ito ng mga otoridad.

Oh, di ba? Kaloka ang karakter ni Janice!