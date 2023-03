Willie pahulaan pa rin lagay sa AllTV

Kahapon ginanap ang presscon ng entrepreneurial show na ‘Negosyo Goals’ ni ‘Mr. Freeze’ Gerry Santos na eere sa AllTV simula sa Sunday (March 19), 11:30am.

Nagkaroon din ng contract signing ang Makers Mind Media Production sa pangunguna ng CEO nila na si Ms. Ivy Ataya at ang mga taga-AllTV.

Wala naman sa nasabing event ang ALLTV president na si Ms. Maribeth Tolentino, kaya ang tanong ng ibang um-attend doon, umiwas daw ba ang nasabing executive?

Sabi ng isang taga-AllTV na tinanong ko, “Hindi naman. Hindi lang talaga available si Ma’am Maribeth.”

Sayang nga dahil chance na sana ‘yon para maibigay ng AllTV ang side nila sa mga naglalabasang intriga sa kanilang TV network, ang new Channel 2.

So, ‘pahulaan’ pa rin ang status ni Willie Revillame at ng ‘Wowowin’ show niya sa AllTV.

“‘Di ba sinulat mo naman, tama naman ‘yung bilin ng top bosses namin na deal the intrigues in a corporate way, kaya hindi naman kami basta-basta sumasagot sa mga intriga. Hintayin na lang natin ang tamang announcement ng AllTV,” sey pa ng taong tinanong ko.

Anyway, sabi naman ng ‘Negosyo Goals’ na si Gerry, pati ng CEO nila na si Ivy, isang linggo raw silang nabahala nang magkaroon ng intriga sa AllTV, pero naging malinaw naman daw ang lahat nang makausap na nila ang executives ng nasabing TV network.

Sabi nga ni Gerry, kila¬lang tao si Mr. Manny Villar at malaki ang plano ng da¬ting senador sa AllTV at hindi naman ito basta-basta papayag na mawala ‘yon.

So, tiwala sina Gerry at Ivy sa AllTV kaya nga sila nag-blocktime sa new Channel 2.

Bongga!

‘Eat Bulaga’ exciting ang mga pagbabago

Sabi ng isang kinausap namin tungkol sa mga kaguluhan ngayon sa longest running noontime show na ‘Eat Bulaga’, totoo raw na maraming mawawala sa show ng TAPE, Inc. na isang blocktimer sa GMA-7.

Pinagre-resign daw talaga ang lahat, pero may mga tatanggapin pa rin kapag nag-reapply.

Ang maganda, totoo raw na may dating involved sa ‘Eat Bulaga’ na pinababalik ng pamilya Jalosjos.

Sa pagkakaalam namin, noong Monday night ang meeting para roon.

Marami nga ang excited na magbalik na ang well-loved personality na ‘yon sa ‘Eat Bulaga’, huh!

At exciting daw talaga ang mga pagbabagong magaganap sa show na ‘yon ng TAPE, Inc. at dapat talagang abangan, ‘noh?!

Wow, so bongga!