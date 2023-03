US singer Lauren suportado collab ng BINI, H3RIZON

Bet ng American singer na si Lauren Jauregui ang acapella collab ng BINI at H3rizon, kung saan inawit ng dalawang grupo ang “BO$$” ng sikat na grupong Fifth Harmony.

Dating miyembro si Lauren ng US girl group na Fifth Harmony at hanggang ngayon super patok ang kanyang solo career at meron din siyang 11.5 milyong Instagram followers. “OKKK LADIES!! love y’all! These harmonies!” comment ni Lauren sa Instagram video ng BINI at H3rizon.

Nakipag-collab ang Australia-based musical trio na H3rizon sa Kapamilya P-pop girl group na BINI para sa kanilang promo tour sa Pilipinas.

“Celebrated International Women’s Day doing what queens do.. Supporting, Empowering & Uplifting one another!! So grateful to be in the Philippines & to be able to share our process with this talented, beautiful & inspiring group of ladies.. So of course, we had to perform a #GirlGroup cover!” sabi ng H3rizon sa kanilang IG page.

Humakot na ng halos 500,000 combined views ang naturang video sa TikTok at Instagram.

Busy rin ang BINI members na sina Aiah, Colet, Maloi, Gwen, Stacey, Mikha, Jhoanna, at Sheena sa kanilang “Feel Good” Mall Tour. Nakatakda naman silang mag-perform sa Ayala Malls Cloverleaf, Quezon City sa March 24.

Mapapakinggan ang “Feel Good” album ng BINI sa Spotify, Apple Music, Amazon Music, at iba pang music streaming platforms. (Dondon Sermino)