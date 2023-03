Tamang paggamit ng cannabis bilang medisina linawin sa isinusulong na panukala

Alam mo ba na ang morphine, isang gamot na pinagbabawal sa maraming lugar, ay pinapayagang gamitin para sa mga taong may malubhang karamdaman? Ang gamot na ito ay isang pain killer na nirereseta para sa mga pasyenteng naaksidente, may cancer na nakararanas ng matinding sakit sa katawan, at mga na-stroke o inatake sa puso.

Ang paggamit ng morphine ay mahigpit na binabantayan upang maiwasan ang ibang epekto, katulad ng adiksyon.

Sa parehong paraan, may mga naglalayong maisabatas ang paggamit ng medical cannabis, o marijuana.

Ayon sa kanila, panahon na para sa paggamit ng mga benepisyo nito bilang panggamot sa mga karamdamang tulad ng cancer, depression, epilepysy, Parkinson’s disease, at iba pa. Iba’t-ibang clinical trials ang nagpapatunay na ang maliit na sangkap ng halamang ito na nagdudulot ng “high effect” ay maaaring makontrol upang masigurado na ang kapakipakinabang lamang sa medisina ang magamit.

Sa ngayon, mayroon nang ilang isinusulong na batas para sa paggamit ng medical marijuana na ipinasa mula sa senado at kongreso, sa opisina nina Senator Robinhood Padilla, Congressman Antonio “Tonypet” Albano, at Congressman Pantaleon Alvarez.

Sa bersyon na ipinasa ni Congressman Alvarez, nakasaad ang pagtanggal sa marijuana sa mga ipinagbabawal na sangkap sa ilalim ng Dangerous Drugs and Substances under the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 (RA 9165), habang sa bersyon ni Congressman Albano, nakasaad ang medical use ng cannabis.

Sa panayam mula sa isang segment ng AgriNegosyo kay Scientist/Inventor Richard Nixon Gomez ng Bauertek Corp. noong Pebrero 27, naibigay ang mga importanteng puntos para sa konsiderasyon patungkol sa pagsulong ng medical cannabis.

Kailangang bigyang-diin na ang pagsusulong ng paggamit ng cannabis ay para sa medisina at hindi sa iba pang bagay, lalo na bilang libangan.

Kaugnayan sa tamang paggamit at pagbili, ang pasyente ay magkakaroon ng QR code bilang katibayan na sila lamang ang pinapayagang bumili ng mga produkto o gamot na gawa sa cannabis sa mga botika o drugstore.