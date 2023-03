Shopee nataranta sa ban, BF Homes inareglo

Inurong ng BF Federation of Homeowner Associations Inc. sa Marso 16 ang ban na ipatutupad laban sa delivery ng Shopee sa subdivision sa Parañaque City matapos puntahan ito ng ilang kinatawan ng online shopping platform.

Kahapon (Marso 14) dapat ang umpisa ng ban sa Shopee dahil sa mga nagbebenta ng fake stickers ng BF sa site nito at dahil nakunan pa sa CCTV ang accredited delivery man ng Shopee na ninanakaw ang isang mahal na aso ng residente.

Hindi sang-ayon ang ilang mga homeowners sa aksyon.

Sabi ng isang netizen na residenteng si Juan Dela Cruz ang ginagamit na pangalan, “why ban all the shopee riders? Isa lang naman ‘yun, and who will suffer if their orders are not received? I know a lot of shopee riders and mababait naman sila.”

Sabi naman ng netizen na si Winky Valerio, “take legal action instead na parang bata na iiyak at napikon at gumanti na hindi nag-isip. Most of us business owners use shopee’s platform to take advantage of minimal shipping fee for their products. I even use shopee for some household items instead of physically going to the mall. Before you do such act, think again.”

Nagkakahalaga ng P2,250 ang sticker ng BF Parañaque ngunit may mga nagbebenta ng fake sa halagang P1,000. (Eileen Mencias)