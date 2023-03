Sawa na sa kabiguan! Jovelyn Fernandez, FEU ibabalik bangis ng laro

Standings W L

DLSU 5 0

AdU 4 1

NU 4 1

UST 3 2

FEU 2 3

Ateneo 1 4

UP 1 4

UE 0 5

Mga laro Miyerkoles: (Filoil EcoOil Centre)

9:00am — UE vs FEU (men)

11am — UE vs FEU (women)

3:00pm — UST vs Ateneo (women)

5:00pm — UST vs Ateneo (men)

SASANDALAN ng Far Eastern Uiversity (FEU) Lady Tamaraws ang angas ni Jovelyn Fernandez pagharap nila sa minamalas na University of the East (UE) Lady Red Warriors sa UAAP Season 85 women’s volleyball tournament sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City ngayong Miyerkoles.

Sadsad sa three-game losing skid ang Lady Tamaraws kaya naman tangan nila ang 2-3 record asa panglimang pwesto sa team standings.

Magsisimula ang bakbakan sa alas-11 ng umaga, sunod ang paluan sa pagitan ng UST at Ateneo sa alas-3 ng hapon.

Maliban kay Fernandez, huhugot din ng lakas ang Lady Tamaraws kay Ann Roselle Asis para kalsuhan ang tatlong sunod nilang kabiguan.

Subalit tiyak na hindi magiging madali ang pakay ng FEU dahil uhaw din sa panalo ang Lady Wariors at nais nilang masikwat ang unang panalo sa liga.

Bokya sa panalo ang UE sa limang laro at kakapitan nila ang tikas nina Vanessa Bangayan at Janeca Janine Lana. (Elech Dawa)