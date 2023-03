Sanya may bagong van, walang love life

Marunong humawak ng kanyang kinikitang pera si Sanya Lopez. Praktikal kasi ang aktres kaya bago siya bumili ng isang mamahaling bagay, kailangan ay pangmatagalan at malaki ang pakinabang niya rito.

Pagkatapos makapagpatayo ng bahay para sa kanyang pamilya, sunod na binili ni Sanya ay bagong sasakyan na puwede niyang gamitin kapag may location taping siya.

Pinost ni Sanya kamakailan sa Instagram ang bagong acquired niyang ‘artista van’ na kumpleto na ang mga pangangailangan niya sa loob. Para nga raw itong tiny house na madadala niya sa kunsaan nandoon ang trabaho niya.

Nilagyan ni Sanya ng caption na “So grateful” ang kanyang post bilang pasasalamat sa sunod-sunod na blessings na dumating sa career niya.

Katas ng mga malalaking project sa GMA-7 tulad ng ‘First Yaya’, ‘First Lady’ at ‘Mga Lihim ni Urduja’ ang bagong van ng aktres at deserve niya magkaroon ng ganito dahil sa sipag niyang magtrabaho.

Sunod-sunod ang pag-congratulate sa kanya ng mga kaibigan sa showbiz tulad nina Ken Chan, Sofia Pablo, Thia Thomalla, Kakai Bautista, Rodjun Cruz Cassy Legaspi, at Maxine Medina.

Noon pa raw wini-wish ni Sanya na magkaroon ng malaking van na kapag nasa malalayong location ang taping niya, meron siyang kumportableng pahingahan.

Wish naman ngayon ng kanyang mga fan ay magkaroon na siya ng love life. Mahanap na raw sana ni Sanya si Mr. Right dahil iyon na lang daw ang kulang sa kanya.

Barbie excite sa sariling studio

Unti-unti nang natatapos ang matagal nang pinapa¬ngarap na bahay ni Kapuso Drama Princess Barbie Forteza.

Tapos na raw ang panahon na nangungupahan sila ng bahay at sinigurado ni Barbie na magiging kumportable silang lahat sa pinapagawa niyang bahay.

Pinost kamakailan ni Barbie sa kanyang YouTube channel ang site visit niya na ikinatuwa ng kanyang 1.3 million subscribers.

Nagawa ngang i-share ni Barbie na may special room siyang pinagawa sa naturang bahay. Ito ay ang sarili niyang studio kunsaan puwede siyang magba¬bad para gawin niya ang lahat ng may kinalaman sa social media platforms niya.

Gagawin ngang maganda ni Barbie ang kanyang studio para doon siya mag-shoot ng kanyang mga online content at magiging exclusive ang lahat ng mga uploaded na photos at videos niya.

“This is a very big achievement for all of us, because this is our very first house na kami talaga ‘yung may ari. May dine-dedicate ako na isang room para gawing studio, dahil siyempre nauuso na ‘yung mga vlogs and social media contents. So, naisip namin namin gumawa ng maliit na studio para doon ko i-shoot lahat. So, feeling ko I’ll be spending a lot of time there,” sey ni Barbie.

Bukod sa bagong teleserye na gagawin ni Barbie kasama si David Licauco sa June, may gagawin muna silang pelikula na isu-shoot sa Vienna, Austria. Lilipad daw sila for Europe kasama ang film crew on April 20.