Puregold pinahiya apo ng ambassador

Katakot-takot na kahihiyan ang inabot ng isang customer ng Puregold sa Muntinlupa City matapos itong pagbintangan na may ninakaw sa establisimyento.

Ibinahagi ng TikToker na si Marcofny ang video ng ginawa umanong pagpapahiya sa kanya ng Puregold. Nagpakilala itong apo ng isang ambassador.

Makikita sa video na isang security guard at isang babaeng empleyado ang inutusan ang senior citizen na ilabas sa harapan nila ang lahat ng laman ng bag nito.

Ang kinasasama raw ng loob ni Marcofny ay sa harap pa ng maraming tao pinabulatlat ng Puregold ang bag niya.

“Napagbintangan ako na may ninakaw. Wala naman akong ninakaw,” ani Marcofny.

“I may not leave you millions but a good name is worth more than money sabi ng lolo ko na si Amb. Felino Neri Sr. Kaya ito ang laging nasa isipan ko,” dagdag niya sa TikTok post.

Naimbiyerna ang mga netizen sa naturang sangay ng Puregold matapos ipalabas ang lahat ng laman ng bag ng isang senior citizen na pinaghinalaan nilang nagnakaw.

Narito ang comments ng netizens:

“Madameng ganyan sa puregold taga pagmana.”

“Demanda niu po puregold specific ung branch na yan and ask for the moral damages they’ve done..no sorry sorry.”

“Ka wawa nmn se sir napa heya haay nako po.”

“I experienced this also. puregold din. as in my gosh, ang haba ng pila at tlga haharangin ka nila in front of many people. Buong laman ng bag ilalabas.”

Bagama’t nag-sorry na ang babaeng nagpahalughog ng bag, wala pang opis¬yal na pahayag ang Puregold management sa insidenteng ito. (Issa Santiago)