Puregold nilimas ng tandem

Iniimbentaryo ng isang kilalang supermarket kung magkano ang halaga na cash na natangay matapos holdapin ng dalawang kalalakihan sa Bacoor City, Cavite Lunes nang hapon.

Naaresto naman ang isa sa dalawang suspek na nakilalang si Alex Manuquil y Ali, nasa wastong edad habang pinaghahanap pa ng awtoridad ang kasama nito.

Sa ulat ni P/SSg. Edilberto Reyes Jr., ng Bacoor City Police, ala-1:41 kamakalawa nang hapon nang pumasok ang dalawang suspek sa Puregold, Magdiwang branch sa Brgy. San Nicolas 3, Bacoor City, Cavite at nagpanggap na mga customer.

Ilang sandali pa ay naglabas ng baril ang mga suspek, nagdeklara ng holdap at tinangay ang ‘di pa nabatid na cash mula sa cashier.

Matapos ang panghoholdap, tumakas ang mga suspek at sumakay sa isang get away na motorsiklo at pinaharurot papalayo. (Gene Adsuara)