Petmalu robot nakikipaglaro ng badminton

Sa pagdaan ng panahon, unti-unti na rin ang pag-innovate ng iba’t ibang high-tech na robot. Tulad na lamang ng robot na ito na dinisenyo para makipaglaro ng badminton!

Ipinost ito ng TikTok page na Badminton Candy (@badminton.candy) sa kanilang account kung saan umani ito ng humigit-kumulang 7.4 milyong views. Makikita sa video ang isang robot na nasa kabilang parte ng court na nakikipagtunggali sa kelot ng sports na badminton.

Bukod dito, may nakakabit din itong racket sa katawan. Mapapansin sa robot na tila nade-detect nito kung saan dinadala ang shuttlecock na kanya namang matagumpay na nahahampas pabalik.

Dahil dito, maraming mga netizen ang naintriga at nagpost din ng kani-kanilang komento.

Para kay @wuuuuhhhhhaaaaaa, ani, “Gonna buy my first friend.”

Biro ng user na si @ohhj33, “Special design for Forever alone single.”

“Imagine two of those playing against each other. Endless loop,” sabi naman ni @kaushik.1127.

Talaga namang tanda lang ito nang tuloy-tuloy na pang-ariba ng teknolohiya! (Moises Caleon)