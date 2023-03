PBBM nilarga proyekto para maiwasan bilasang isda

Iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtatayo ng cold storage facilities sa mga bagsakan ng isda sa bansa upang maagapan ang pagkabilasa ng mga isdang dinadala sa pantalan.

Pinulong ng Pangulo nitong Martes ang mga opisyal ng Department of Agriculture (DA), Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR), Department of the Environment and Natural Resources (DENR), Laguna Lake Development Authority (LLDA), Department of the Interior and Local Government (DILG) at Cooperative Development Authority.

Tinalakay sa pulong ang Philippine Fisheries Program ng gobyerno at kung paano matugunan ang bumababang produksyon at pagka¬lugi ng mga mangingisda. (Aileen Taliping)