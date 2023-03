P1.2B ilegal na droga nasabat

Nakakumpiska ng mahigit P1.2 bilyon iligal na droga ang Philippine National Police (PNP) sa isinagawa nilang operas­yon mula Enero hanggang Marso 10 ng taong ito, ayon kay PNP chief General Rodolfo Azurin Jr.

Umaabot naman sa 12,622 big-time at street level drug pushers ang naaresto ng pulisya sa 9,375 operasyon ng nabatid na panahon.

Sa kampanya naman kontra loose firearms, 6,268 iba’t ibang kalibre ng baril ang nakumpiska ng kapulisan mula Enero hanggang Marso 12, habang nasa 14,472 wanted person ang naaresto sa pinaigting na kampanya laban sa mga wanted persons sa buong bansa ng kapareho ding panahon.

“This only shows that the PNP will not stop until all these fugitives from law are brought before the bar of justice one criminal off the street is also part of crime prevention,” pahayag ni Azurin sa isang panayam sa Camp Crame.

Napakalaki rin ang ibinaba na murder case sa bansa na umabot ng mahigit sa 40 porsyentong pagbaba base sa comparative data mula 2018 hanggang 2022.

Nasa 7,121 kaso ng murder ang naitala noong 2018; 6,310 noong 2019; 5,490 nitong 2022; 4,853 nakaraang 2021; at 4,272 noong 2022. (Edwin Balasa)