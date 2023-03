Ogie nadala kay Liza: ‘Mga talent dapat i-psycho test’

Kahapon ay may pinost si Ogie Diaz sa kanyang Facebook account.

“Isa-suggest ko sa mga talent managers ito: bago tumanggap o tanggapin ang napupusuang talent, dapat, ipa-undergo sa psychiatric evaluation ang bata.

“Kasi nga, ang mga teenagers ngayon, as in bata pa lang, meron nang mga mental health issues. Para din alam ng talent manager kung paano ia-address properly at iha-handle ang behaviour or attitude problem ng talent.

“Tapos, isama na sa kontrata ‘yung kada project na gagawin, kailangan, papirmahin ang bata at magulang (kung minor pa ang kanilang anak) na tinanggap nila nang buong puso at excited silang gawin ito. Na alam nilang makakatulong ang project na ‘yon sa ikauunlad ng kanyang career na hindi nila alam kung paano patakbuhin, kaya kinuha ang expertise mo bilang manager. Para ‘pag nagkabaligtaran, ‘Ayan, o! Pinirmahan mo na happy ka doing the project’.

“Tapos, ilagay na din sa kontrata na ‘in the absence of the manager, the road manager will be there for the talent. And if the talent doesn’t want the presence of his road manager, his own personal assistant shall be present from start to finish for the scheduled work or commitment’.

“Tapos lahat ng moves or desisyon ng bawat isa ay kailangan, hindi surprise para hindi nagkakabiglaan. Ipagpapaalam ng talent ang lahat ng moves niya na puwedeng makaapekto sa kanyang career para hindi nangyayari na mag-damage control ang manager sa kagagahan at kagaguhang ginawa ng talent.

“Kaya ang akala ng iba, kubra lang nang kubra ng komisyon ang manager, pero hindi alam ng mga nagmamaru¬nong kung gaano kahirap maging manager.

“Para kang nag-iri ng sanggol, hanggang paglaki niyan, sa‘yo ‘yan aasa. Ikaw ang takbuhan niyan ‘pag me problema silang personal kahit ‘di na sakop ng trabaho mo ‘yon bilang manager.

“Eto, sinabi ko din ito sa vlog ni Aiko Melendez — ang role ng manager ay tagaharang ng ba¬lang tatama sa talent.

“And worse—kasama na sa trabaho ng manager ang maging demonyo, manatili lang anghel sa mata ng publiko ang kanilang talent.

“Anyway, mas dumami po ang gustong magpa-manage sa akin ngayon. Hahaha! Ewan ko kumbakit, pero maraming salamat sa confidence n’yo sa akin. Pero mellow muna po ako, dahil busy po sa ibang bagay na less sakit ng ulo.

“At maraming salamat din sa lahat ng nakapanood ng mga past episodes ng Ogie Diaz Showbiz Update! And how I wish, napanood sana ng lahat ng tao na hinusgahan ang buong pagkatao ko at naniwala sa isang panig lang.

“Mamaya po, ang panig ko naman ang panoorin n’yo sa youtube channel ko.

“Uunahan ko na po kayo, hindi po ako doon umiyak.”

Marami naman sa mga nakabasa ng FB post na ‘yon ni Ogie ang nagsabi sa amin na obvious na tungkol sa ‘issue’ sa kanila ng dating talent niyang si Liza Soberano ‘yon.

May nagsabi rin sa amin na parang lalong tumitindi ang ‘tension’ kina Liza at Ogie, pero ang maganda, marami rin naman ang nagsasabing sana ay magkaayos ang dalawa dahil dati namang mag-‘ama’ ang turingan nila.