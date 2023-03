NBA legend Grant Hill sabik bumalik sa ‘Pinas

MARAMING papasyalang bansa ang USA basketball team para sa FIBA World Cup, mula Las Vegs sa Amerika papunta sa Spain, Abu Dhabi at sa Pilipinas.

Mahabang paglalakbay ito para sa managing director ng USA men’s national team na si Grant Hill.

Pero excited si former NBA star player Hill na maipasyal ang USA men’s basketball team sa Manila dahil sa magandang experience nito noong pumasyal ito may tatlong dekada na ang nakalipas.

“You know, obviously we want our players to see Manila in the Philippines and be able to be there — not just to play basketball but to learn something about the country, its history, its culture,” saad ni Hill.

“We want to be accessible, but we also have a job to do.”

Ayon kay 50-year-old NBA legend Hill, nais nitong masabi na agad sa lalong madaling panahon ang 12 players na pupunta sa Pilipinas sa Hunyo o sa kaagahan ng Hulyo, 2023.

“We’ve had some great dialogue throughout this past season, probably going back to the beginning of the season, with some players that we’ve targeted,” hayag ni Hill.

Samantala, si Golden State Warriors Steve Kerr ang head coach ng USA men’s team para gabayan ang 12 NBA stars, habang si Filipino-American Erik Spoelstra ng Miami Heat ang assistant coach. (Elech Dawa)