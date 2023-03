Marina kumanta, tanker sa Mindoro oil spill kolorum

Kinumpirma ng Maritime Industry Authority (Marina) na walang permit para maglayag ang MT Princess Express, ang oil tanker na lumubog sa Oriental Mindoro at nagdulot ng malawakang oil spill sa lugar at mga karatig lalawigan.

Sa hearing ng Senate committee on environment, natural resources and climate change, sinabi ni Marina administrator Hernani Fabia na walang certificate of public convenience (CPC) ang MT Princess Express dahil pending pa sa kanilang tanggapan ang aplikasyon nito.

Ang MT Princess ay pag-aari ng RDC Reield Marine Services na naghain ng amended CPC sa Marina upang maging legal ang paglalayag ng barko.

“‘Yung RDC may pending application which we are going to hear pa sana, may kulang na mga documents. So ihe-hear pa natin ‘yan so hindi sila naisyuhan kaagad,” wika ni Fabia.

“So hindi dapat ito nakalayag?” tanong ni Senador Risa Hontiveros.

“Dapat po,” sagot ng opisyal.

Nabatid din na bago lumubog ang barko noong Pebrero 28, naka¬biyahe ito ng siyam na beses. Tanong tuloy ni Senador Raffy Tulfo, bakit hindi inusisa ng Philippine Coast Guard ang CPC ng barko bago ito pinayagan magla¬yag. (Dindo Matining)