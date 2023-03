Kris ginamit sa pagbebenta ng anti-cancer

Wala rin talagang konsensya, kahihiyan ang ibang mga digital creator, na ginagamit talaga ang mga artista para magbenta ng mga produkto, ha!

Nakakaloka nga ang ginawang Facebook page na pangalan ni Kris Aquino ang ginamit. At sa photo ay kasama pa niya ang anak na si Bimby.

Makikita nga sa FB page na ‘yon na digital creator nga raw siya, at wala pang 100 ang follower, ha!

Eh, ang orig na FB page ni Kris ay may 4.8M, ha!

May isa pang FB page na ginawa na ang name ay Kris Aquino Blogger naman, at ganu’n pa rin, mga lumang photo ni Kris ang ginamit.

Anyway, ginagamit nga ng FB page na ‘yon si Kris para sa pagbebenta ng produkto na kesyo pampaga­ling sa cancer, ha!

May mga ginamit na photo pa ni Kris na kasama ang kanyang mga anak, na obvious naman na kuha pa noong nasa Pilipinas sila. May photo pa na kesyo nagti-take si Kris ng produktong ‘yon na anti-cancer nga raw. Na kesyo gumaling daw si Kris dahil sa produkto nilang ‘yon, ha!

Hindi ko na babanggitin ang produktong ‘yon, dahil baka mas makinabang pa sila kapag pinuntahan ng mga fan ni Kris ang mga page nila na ginawa at nagpanggap na si Kris.

Pero nakakaloka lang, dahil mga wala silang konsensya!

Ang huling social media post ni Kris ay noong February 13 pa, isang araw bago ang kanyang birthday. Doon niya inanunsyo ang kanyang kondisyon. Doon din bumati ang kanyang mga supporter.

So, sa mga taong walang konsensya, na ginagamit pa sa kanilang mga negosyo ang mga taong may sakit na nga at lumalaban para mabuhay, alalahanin ninyo na may karma ang lahat.

‘Kabayan’ nasa Kumu na

Mapapanood na nang live araw-araw ang ilang news at public service program ng TeleRadyo sa Kumu account ng For Your Entertainment (FYE) Channel.

Puwede na ngang tutukan ang news commentary program na ‘Kabayan’ ni Noli de Castro, Lunes hanggang Biyernes simu­la 8:00am hanggang 9:00am. Pagkatapos nito, ipapalabas ang news rundown ‘On The Spot’ nina Tony Velasquez at Karmina Constantino simula 9:00am hanggang 10:30am. Susunod naman rito ang programa sa serbisyo publiko na ‘Lingkod Kapamilya’ kasama sina Bernadette Sembrano at Winnie Cordero simula 10:30am hanggang 12:00nn.

Mapapanood din ang news talk show na ‘S.R.O.’ kasama sina Alvin Elchico at Doris Bigornia tuwing Miyerkoles ng gabi simula 8:00pm hanggang 10:00 pm, habang ang financial literacy program na ‘Diskarte’ kasama sina Salve Duplito at May Valle-Ceniza ay live rin tuwing Friday ng hapon, 4:00pm to 5:00pm.

Samantala, matutunghayan rin ng mga manonood ang latest showbiz chika sa ‘Kumu Star Ka’ kasama si Ahwel Paz tuwing Linggo ng hapon simula 3:00pm to 5:00 pm.

Patuloy na pinapalawak ng digital channel ang audience nito sa Kumu at YouTube sa pamamagitan ng mga livestream at video tungkol sa magkakaibang paksa sa edukasyon, current events, entertainment, lifestyle, pagkain, kalusugan, at marami pang iba.

Sa ngayon, mayroon nang mahigit 560,000 followers sa Kumu at halos 300,000 subscriber sa YouTube ang FYE Channel.