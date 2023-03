Kilalanin: Bilyonaryong nene keri na magretiro sa edad 15

Umagaw ng atensyon online ang 11-anyos entrepreneur na si Pixie Curtis na kumikita ng halos 132,000 dollars (P7 million pesos) kada buwan mula sa dalawa niyang negosyo, dahil sa edad na 15 ay pwede na siyang magretiro.

Paano?

Katuwang niya rito ang kanyang mamshie na si Roxy Jacenko. Ito ay ang Pixie’s Pix, isang toy company at ang Pixie’s Bows, isa namang accessories business.

Dahil dito, sa mura niyang edad ay maituturing na siyang multimillionaire na kering-keri na magretiro pagtungtong niya ng 15 years old.

Sa laki ng kanyang income ay nakabili na si Pixie ng sarili niyang Mercedes Benz GI at nakapag-organize ng mga bonggang birthday parties. Bukod dito, nagdo-donate rin siya sa mga charities.

Sa kabila nito ay nagpa-plano umano siyang mag-’semi retire’ na upang makapagpokus sa kanyang pag-aaral.

Sabi ni Roxie, “Pixie has decided to hang her online toy store shoes up to focus on her impending entry into high school.”

“Over the past few months, we have been discussing the business plans going forward as a family and decided that while it has been an amazing journey starting some three years ago, it was time to refocus with high school just around the corner,” dagdag pa niya. (Moises Caleon)