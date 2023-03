Katrina may bagong dyowa

Makalipas ang mahigit isang taon nang biglang pumanaw ang American musician husband ng singer na si Katrina Velarde, heto at ipinakilala na niya sa mga netizen ang kanyang bagong dyowa.

Katulad ng namayapang asawa, isa na naman itong afam, meaning, foreigner ang bagong karelasyon ni Katrina.

Sunod-sunod na larawan nila ang ipinost ni Katrina sa kanyang Instagram account at in fairness, guwapo ang guy at base sa caption niya, mukhang itong piloto.

Sey niya, “Hi captain and my pilot in command. You took off so fast and nicely landed in my heart and I was not prepared for your arrival. But here you are with me right now…

“Mara¬ming nawala, pero nung dumating ka mas kinum¬pleto mo ang lahat. Salamat sa¬yong pagmamahal. Nakangiti na ulit ang aking puso, walang pag-aalinlangan at punong puno ng galak, at handang ipakilala ka sa lahat… I THANK GOD THAT HE ALLOWS ME TO FALL IN LOVE AGAIN.

“It’s not afam is life, it’s your love that is life…”

In fairness naman sa mga nababasa naming¬ comment, halos lahat ay masaya para kay Katrina.