Karera Tips Ni JP Gonzales

Marso 15, 2023/Miyerkoles / Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 5 Ace Up, 11 Avalicious, 12 Barrio San Roque, 3 Don’t Say Bad Words

R02 – 14 Sky Lover, 11 Burden Of Proof, 9 Penny Yoko, 5 Easy Does It

R03 – 4 Rain Rain Go Away, 12 Vavavoom, 5 Eochirunran, 10 Melania

R04 – 1 Oh Rootie, 7 Super Easy/Iikot Lang, 6 Big Bertha, 5 Double Happiness

R05 – 11 Chase The Gold, 2 Blind Item, 8 Bigmouthbernie, 4 Action Rules

R06 – 2 Great Connection, 14 Heritage, 13 Wild Act, 6 This Time

R07 – 11 Waray Na Mayda Pa, 1 Avalone Bandit, 8 Rancheros, 12 Che Che

Solo Pick: Sky Lover, Waray Na Mayda Pa

Longshot: Ace Up, Rain Rain Go Away, Oh Rootie, Chase The Gold