Ka-Trabaho Naglaho ng Ilang Segundo

Mga ka-Misteryo marami talagang kababalaghan na nangyayari sa ating kapaligiran na hindi lang natin pinapansin na karaniwan nating iniisip ay namalikmata lang o di kaya’y nagkataon lang.

Tulad ng karanasan ni Elaisa ng Pasay na hindi makapaniwala na biglang naging invisible o naglaho sa harapan niya ang kanyang katrabaho.

Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo, Alamin natin ang Totoo!”

Halos hindi masabi ni Elaisa ang buong pangyayari nang biglang maglaho sa kanyang paningin ang kanyang katrabaho.

Misteryo: “So nag-invisible ang katrabaho mo? Paano ba ang nangyari?”

Elaisa: “Ganito ang nangyari. May dumating kasi akong package na gagamitin ko sa workout ko at gusto ko ipakita sa work mate ko sa tapat lang ng table ko. Pero wala siya hindi ko makita. Napaisip ako kasi ang alam ko nakaupo lang siya sa chair niya pero wala talaga. Then few seconds lang lumitaw siya, andun lang siya nakaupo lang sa kanyang chair at busy sa ginagawa.”

Misteryo: “Natanong mo ba siya? Baka naman umalis siya sandali at hindi mo lang napansin?”

Elaisa: “Yes yun nga ang question ko sa kanya baka sandali lang siya umalis at nakabalik agad, pero impossible na ganun kasi few seconds ago nakausap ko pa nga siya. Pero hindi ko talaga siya nakita I think mga after 5-10 seconds tapos nagulat ako nakaupo na siya sa table niya.”

Misteryo: “Wow! I think it’s a legit invisibility feat. Pero teka natanong mo ba kung sinadya niyang maging invisible? Paano niya ginawa?”

Elaisa: “I asked him kung deliberate niyang ginawa pero sabi niya hindi niya ginawa. Hindi naman daw niya kayang gawin yun. Maski siya nga nagtaka nang magulat ako sa harap niya. Paano ba naman hindi magugulat kasi tinitigan ko pa nga yung upuan niya wala talaga siya. Nangyayari ba talaga yung invisibility?”

Misteryo: “Yes nangyayari yan. Karaniwan nagagawa yan ng Immortals of Himalayas bigla silang nawawala sa isang lugar then kaya nilang mag-teleport sa ibang lugar. Pero sila talagang sages sila they lived life of spirituality and immortality pero yung experience mo pambihira yan. Maybe your co-worker has out of this world talent na hindi niya alam.

Elaisa: “So hindi pala ako namamalikmata lang pero grabe creepy nangilabot talaga ako first time ko na-experience.”

Kayo mga ka-Misteryo baka may ganito kayong experience