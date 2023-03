June Mar Fajardo ekis 6 linggo sa MCL injury

Mga laro Miyerkoles:

(PhilSports Arena)

3:00pm – NorthPort vs TNT

5:45pm – NLEX vs SMB

TATAPUSIN na ang huling dalawang playdates ng PBA Governors Cup umpisa sa double-header ngayong araw sa PhilSports Arena.

Toka ng No. 3 San Miguel Beer (7-2) ang nasa ilalim lang nilang NLEX (7-3) sa nightcap. Parehong naghahabol ang dalawa sa top 4 na twice-to-beat pagdating sa quarters.

Pilay ang Beermen dahil wala si prized center June Mar Fajardo, inabot ng MCL injury sa kampanya ng team sa East Asia Super League Champions Week noong March 1 sa Osaka.

“Yes, it’s an MCL injury,” kumpirmasyon ni SMB team manager Gee Abanilla. “He will be out for about six weeks.”

Tatapusin ng Beer ang elims sa Biyernes kontra Rain or Shine.

Nakadalawang sunod na panalo ang Road Warriors, hahabulin ang panalo at aasa na sasapat ang 8-3 card para makuha ang bonus sa playoffs.

Huling sinagasaan ng NLEX ang Terrafirma 142-125 noon pang March 2. (Vladi Eduarte)