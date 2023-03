Jodi, Raymart mga culinary student

May pinost si Chef Gene Gonzalez sa kanyang Instagram account kung saan kasama niya sina Jodi Sta. Maria at Raymart Santiago.

Sa post na ‘yon, ibinahagi ni Chef Gene ang photo opt niya sa dalawang Kapamilya stars, at dito ay kinumpirma niya ang pagsasama ng dalawa sa kanyang culinary school.

Ibinalita ni Chef Gene na mag-aaral ang dalawa ng culinary sa ilalim ng kanyang pagtuturo.

Aniya sa caption, “Our new Students!!! #centerforculinarystudies.”

Makikita sa larawan na parehong naka-uniform sina Jodi at Raymart gaya ng suot ni Chef Gene.

Walang nababalitang gagawa ng bagong project na magkasama sina Raymart at Jodi kung saan ang role nila ay mga cook or chef, kaya naman posibleng formal culinary lessons ang pinag-aaralan ng dalawa.

Nagulat din kami sa post na ito lalo’t walang paramdam o post si Raymart na mahilig pala siyang magluto.

Pero ang mas nakakapagtaka ay burado na ang post na ito at hindi na makikita pa. Tumagal lamang ng 14 hours ang post na ‘yon.

Lea nagbunyi kay Michelle

Nagbunyi sina Lea Salonga at Gabbi Garcia para sa Chinese actress na si Michelle Yeoh sa pagwawagi nito sa Oscars para sa pelikulang ‘Everything Everywhere All at Once.’

Sina Lea at Gabbi ang nanguna sa mga Pinoy star na nagbunyi sa tagumpay ni Michelle dahil ito ang kauna-unahang Asian na nagwagi bilang best actress sa itinuturing na pinaka-prestigious award-giving body sa buong mundo.

Hindi nagpahuli sina Lea at Gabbi sa mga milyon-milyong fan ni Michelle sa buong mundo at ipinahayag ang kanilang kasiyahan bilang isang kapwa Asian ng Chinese actress.

Ani Lea sa tweet, umiiyak daw siya sa pagwawagi ng Hollywood actress.

“MICHELLE YEOH!!!! WE ARE WEEPING IN MY HOUSE!!! #Oscars #Oscars2023.”

Sunod-sunod naman ang tweet ni Gabbi sa kasiyahan patungkol kay Michelle, kay Ke Huy Quan (best supporting actor) at sa nasabing Hollywood movie.

“YESSS MICHELLE YEOH!!!! #Oscars.”

Siyempre, hindi nakaligtas sa obserbasyon ng mga netizen na ihilera si Michelle kay Lea.

Naunang Asian actress si Lea na nabigyan ng best actress trophy award sa prestigious Tony Awards ilang taon na ang nakakaraan para sa ‘Miss Saigon’ na kanyang pinagbidahan.

Arnel baligtad ang pagkakahawak sa flag

Sa halip na bakbakan at laitin ang lead vocalist ng American legendary band na The Journey na si Arnel Pineda, ‘pinagtawanan’ na lang ito ng ilang mga foreign netizen.

Ipinakita sa tweet ni @KrisReports ang larawan ni Arnel sa stage na hawak nito ang Canadian Flag.

Pinansin nitong baliktad ang flag na hawak nito. Komento nito sa post, “Can’t tell if Arnel Pineda is a freedom fighter or made a mistake holding the Canadian flag upside down. @arnelpineda @JourneyOfficial.”

Agad namang humingi ng paunmahin si Arnel sa kanyang reply sa tweet at sinabing “Soweeeeeee”

Mababasa sa mensahe ng netizen ang laughing emoji na nagpapakita na hindi ito galit kay Arnel.

Kabilang si Kris Pangilinan o @KrisReports sa mga Pinoy na nanood ng concert ng TJ sa Canada.