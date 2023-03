Iwas lakwatsa! Face-to-face session hinirit sa Kamara

Naghain ng resolusyon ang mga miyembro ng Makabayan bloc at hiniling ang pagbabalik ng full face-to-face plenary session ng Kamara de Representantes.

Sa House Resolution 859, iginiit ng mga mambabatas ang kahalagahan na magkaroon ng transparency sa sesyon at malaman ng mga constituent ang pakikilahok ng kanilang mga kinatawan sa mga ginagawa sa plenaryo.

Sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic, nilimitahan ng Kamara ang mga maaaring pumasok sa session hall at pinayagan ang paggamit ng electronic platform para sa ibang nais na dumalo sa sesyon.

Tinukoy din ng Makabayan bloc ang naging desisyon ng Department of Education (DepEd) at Commission on Higher Education (CHED) na ibalik na ang face-to-face classes at ang utos ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF) para sa pagbabalik ng 100% on-site workforce sa lahat ng ahensya ng gobyerno. (Billy Begas)