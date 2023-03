‘It’s Showtime’ nagbunyi sa pag-absuwelto kay Vhong

Masayang-masaya ang atmosphere kahapon sa studio ng ‘It’s Showtime’ dahil sa pagbasura ng Supreme Court 3rd Division ang kasong rape at acts of lasciviousness laban sa isa sa mga host ng show na si Vhong Navarro.

Ayon sa kaibigan ni Vhong na si Ogie Alcasid na isa sa marami niyang kasamahan sa noontime show ng ABS-CBN, “Super saya sa studio. We’re all happy for Vhong!”

Nalaman daw ni Ogie ang tungkol sa magandang balita sa mga kasong ibinintang kay Vhong nang mapanood niya ‘yon sa news.

“Noong Monday ko pa nalaman dahil sa news. We are just so happy for Vhong,” sey ng mister ni Regine Velasquez-Alcasid.

Ipinagdasal daw nila na matapos na ‘yon.

“I am just so happy for my ‘brother’ Vhong. Napakarami naming nagdasal. Talagang nakikinig ang ating Pa¬nginoon. Praise God,” ang natutuwang paha¬yag pa ni Ogie. (Jun Lalin)