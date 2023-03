Huwag ka magpapatalo kaibigan! Ian Sangalang lumalaban sa mahiwagang karamdaman

TILA mapapaaga ang pagreretiro ng isa sa pinakamahusay na sentro sa Magnolia Hotshots na si Ian Sangalang.

Ito ay matapos na isaalang-alang ng beteranong PBA slotman na si Sangalang ang pagreretiro dahil sa kinakaharap nito na kakaibang problema sa kalusugan.

Ayon sa mga source na malapit sa basketball star, lumalala na ang pisikal nitong kondisyon, na nag-udyok sa kanya na pag-isipang lumayo sa pinakamamahal nitong sports.

Maraming post sa social media ang naglutangan na nagpapadala ng mga mensahe sa agad nitong paggaling pati na mismo sa komunidad ng PBA dahil si Sangalang ay pangunahing manlalaro sa liga sa loob ng maraming taon.

Una nang kinaharap ni Sangalang na hindi makapaglaro sa natitirang bahagi ng PBA Governors Cup para sa Hotshots matapos ihayag na patuloy itong nagpapagaling mula sa isang hindi matukoy na sakit.

Mismong si Coach Chito Victolero ay nagpahaging na ang 6-foot-7 na si Sangalang ay hindi na magagamit para sa kampanya ng Hotshots sa season-ending meet, kung saan siya ay naglaro lamang sa isang laro.

Hindi maibunyag ni Victolero kung ano ang sakit ng dating NCAA MVP mula sa San Sebastian, na iniiwan ang usapin para sa medical team ng Magnolia para magdetalye.

“I cannot disclose the medical terms kasi may importanteng details na hindi ko kayang sagutin,” sabi nito. “But ongoing iyung kanyang recovery.” (Lito Oredo)