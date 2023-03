Hirap magbawas ng timbang! Mark Magsayo aakyat sa 130-pound dibisyon

NAGPAPLANO nang umakyat ng weight category si dating WBC featherweight champion Mark “Magnifico” Magsayo matapos malasap ang ikalawang sunod na kabiguan sa 126-pound category kontra American Brandon “The Heartbreaker” Figueroa nitong Marso 4 sa Toyota Arena sa Amerika.

Nagpakita ng intensyong umakyat ng junior lightweight o super-featherweight division ang tubong Tagbilaran City, Bohol boxer kasunod ng unanimous decision pagkatalo kay Figueroa (24-1-1, 18 KOs), mula sa hatol ng mga huradong sina Gary Ritter, Fernando Villareal at Zachary Young upang mabigong makuha ang WBC interim 126-lb belt.

“I think we’re gonna move up to 130,” wika ni Magsayo (24-2, 16 KOs) sa ilang grupo ng reporter na kumapanayam dito matapos ang masaklap na 12-round bout na nag-alis ng tsansang mabawi ang korona na minsang hinahawakan subalit naagaw ni Rey Vargas ng Mexico noong Hulyo 9, 2022.

Isa sa malaking dahilan ng pag-akyat ng 130-lb. class ng 27-anyos na Filipino boxer ay ang pahirapang pagkuha ng timbang nito sa loob ng 13 buwan, na nagawang maging kampeon nang silatin si dating long-reigning titlist Gary Russell noong Enero 2022.

Sakaling ipilit pa ni Magsayo na lumaban sa featherweight ay paghihirapan nitong makabalik sa title contention habang binubuno ang 126-pound limit ng ilang beses.

“He was feeling moving up to [130] before this opportunity came. We were going up to [130], and then the Figueroa fight came. And he said, ‘You know what? For this type of fight, I’m gonna make it again.’ And as you saw, it wasn’t easy. You know, he got there, but that, you know, took a little something out of him, also,” ayon kay MP. Promotions head Sean Gibbons. (Gerard Arce)