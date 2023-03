Grab driver minanyak natutulog na nene

Swak sa kulungan ang isang Grab driver nang madakip ito ng mga barangay tanod, makaraang pangigilan at lamasin ang dalawang dibdib ng natutulog na dalagita sa Navotas City, kahapon nang umaga.

Acts of Lasciviousness in Relation to R.A. 7610 (child abuse law) ang mga isinampang kaso kay Kenneth Crisistomo, 25, naninirahan sa Barangay Tangos, South ng nasabing siyudad.

Base sa ulat ng pulisya, alas-6:20 nang umaga, himbing sa pagkakatulog ang biktima na itinago sa pangalang ‘Marian’, 15-anyos.

Sumalisi raw at pinasok ng suspek sa kuwarto ang himbing na dalagita.

Sa gigil ni Crisostomo itinaas umano nito ang damit ng dalagita na walang sout na bra saka nilamas, habang ang isang kamay ng huli ay inilagay ng una sa kanyang short.

Nagising si ‘Marian’ kaya bumalikwas ito ng bangon saka nagsumbong sa mga kasamahan sa bahay na siya namang tumawag ng mga tanod at ipinaaresto si Crisostomo. (Orly Barcala)