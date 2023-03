Gipit na pulis nangholdap sa Davao

Timbog ang isang pulis na nangholdap sa Davao del Norte.

Ayon sa ulat, nangholdap ang aktibong pulis sa Tagum City, Davao del Norte.

Kinilala ang suspek na si Patrolman Ralph Doria, 30-anyos at nakadestino sa Prosperidad, Agusan del Sur.

Nangyari ang insidente, nakaraang linggo kung saan ay nagkunwari umanong kostumer sa tinda­han ang suspek bago ito nagdeklara ng holdap.

Tinangka umano nitong tumakas pero naaresto ng mga kabaro.

“Apparently, sa kanyang declaration, financially, ipit daw talaga siya. Parang may problema something sa pera, which resulted to sa paggawa niya ng naturang violation,” sinabi ni Police Major Anjanette Tirador, deputy chief ng Tagum City Police.

Na-recover mula sa suspek ang inisyung baril dito, mga bala at P5,000 cash.

Gayunman ay mariing itinanggi ng suspek ang mga paratang sa kanya at mahaharap sa kasong robbery. (Catherine Reyes)