Fil-Am Jalen Green instrumental sa pagsilat ng Rockets vs Celtics

UMISKOR ng 28 si Fil-Am Jalen Green, dinagdagan ng 24 ni rookie Jabari Smith at hiniya ng Houston Rockets ang bisitang si Jayson Tatum at Boston Celtics 111-109 Lunes ng gabi sa Toyota Center.

May 20 points pa si Kenyon Martin, Jr., naglista ng 14 markers, 13 assists si Kevin Porter, Jr. sa home team.

“My biggest thing that we were saying was we need to stay together, calm down, slow down, stay under control,” bida ni Green matapos tagpasin ang three-game skid.

Nangungulelat sa West ang Rockets (16-52), samantalang No. 2 sa East ang Celtics (47-22).

Nagsumite ng season-high 43 points si Jaylen Brown, may 22 si Tatum at 20 kay Malcolm Brogdon sa Boston.

Nakapanindak pa sa 110-109 ang Celtics sa layup ni Brown 8 seconds na lang pero pagkatapos ng split free throws ni Smith ay mintis ang layup ni Tatum. (Vladi Eduarte)