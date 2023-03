Daks na burger dinadagsa sa QC

Kung bet mo chumibog ng mga ‘daks’ o as in malalaking bersyon ng pagkain, perfect na perfect ito sayo!

Ito ay ang ‘The Porch by Casa Verde’ na matatagpuan sa 113 Anonas Ext. Sikatuna Village, Quezon City. Kamakailan lang ay nag trending ang isa nilang burger na talaga namang daks na daks sa laki!

Tinatawag nila itong ‘Mighty Ton’ na sinimulan umano nilang i-offer taong 2014 pa. Kwento nila sa Abante News, “Naisip lang po na kakaiba if malaki po ‘yung burger.”

Available ito sa sukat na 9 inches hanggang 10 inches kung saan naglalaro ang presyo nito mula P1,199 hanggang P1,264.

Bukod dito, ipinangmamalaki rin nila na ‘di lang sa size ito kakaiba kundi maging sa mismong lasa rin. Ayon sa The Poch, “Pero iniisip minsan ng tao na baka puro bread lang yung burger. Pero hindi po. Gumagamit po kami 1 kilo pure beef, mounds of cheese, mushrooms and bacon po.”

Talaga namang panalo at sulit sa laki ang kanilang ‘Mighty Ton Burger’ na swak na swak mapa-solo, couple, o magbabarkada man ‘yan.

Dagdag pa rito, nag-ooffer din umano sila sa kanilang menu ng iba pang pagkain tulad ng baby back ribs, giant shakes, ice cream desserts, steaks, pastas, at marami pang iba.

Kaya naman ano pang hinihintay mo, dayuhin mo na rin ito sa QC! (Moises Caleon)