BTS binasag sariling Guinness record

Muling nagtala ng bagong record para sa Guinness World Records ang sikat na Koren supergroup na BTS. Sa katunayan ang grupo mismo ang bumasag sa sarili nilang record bilang ‘most streamed group on Spotify’.

Noong nakaraang March 3, nagtala ng bagong record ang BTS sa Spotify. Umabot na sila sa 31.96 billion streams. Ang huling record nila ay 16.3 billion noong April 2021.

Ayon sa Guinness, “The group’s most streamed song on the platform is their chart-topping hit, ‘Dynamite’, with 1.6 billion streams. This is followed by another record-breaking single, ‘Butter’ at 1.08 billion and ‘Boy with Luv’, which featured Halsey, at 1.01 billion streams.”

Naging most awarded music group din ang BTS sa nakaraang Nickelodeon Kids’ Choice Awards with seven blimps. Four years in a row silang ginawaran bilang Favorite Music Group.

Ang BTS din ang natata¬nging music group na most followed sa Instagram (72.4 million), Twitter (48.2 million) at TikTok (58.2 million) for 2023.

Ang members ng BTS na sina RM, Jin, SUGA, J-hope, Jimin, V, ay Jungkook ay may kanya-kanyang solo projects at naghahanda sila para sa kanilang mandatory military services. (Ruel Mendoza)